В "ДНР" владельцев магазинов заставляют крутить советскую музыку и развешивать флаги "республики" – ИС

На оккупированной части Донецкой области местная «власть» принуждает предпринимателей проводить пропагандистскую деятельность в своих магазинах.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», «в рамках пропагандистских мероприятий, направленных на популяризацию «ДНР», оккупационная власть заставляет владельцев магазинов и других представителей малого бизнеса (г. Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Шахтерск, Харцызск и др.) активно использовать флаги и другую символику «ДНР».

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Кроме того, в магазинах требуется включать музыкальные композиции времен СССР, существует утвержденный список разрешенных к воспроизведению композиций.

«В случае игнорирования данных требований налагаются штрафные санкции», – отметили в ИС.