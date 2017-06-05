На Одесщине двое иностранцев пытались ввезти в Украину запрещенные коммунистические баннеры

В Одесской области правоохранители сегодня пресекли попытку ввоза в Украину предметов, содержащих запрещенную коммунистическую символику.

Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в Одесской области, в пункте пропуска «Платоново» на украинско-молдавской границе во время проведения необходимых процедур контроля, правоохранители обнаружили баннеры с запрещенной символикой, которые пытались ввезти в Украину на собственном автомобиле двое иностранцев.

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«Предметы с символикой изъяты, а нарушителям отказано в пересечении государственной границы Украины в соответствии с нормами Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», - говорится в сообщении.