Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-мэру Кадиевки, который организовал сепаратистский "референдум"

Прокуратура Харьковской области обжалует оправдательный приговор экс-мэру Кадиевки (Стаханова) Юрию Борисову, который в 2014 году организовал в городе "референдум" и помогал пророссийским боевикам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

"Следствие прокуратуры Харьковской области провело предварительное расследование в отношении мэра Стаханова гражданина Борисова по трем статьям уголовного кодекса (ст. 110, 258-3, 365). Уголовное производство было расследовано, обвинительный акт направлен в суд. Судом была определена подсудность за одним из судов в Донецкой области. В четверг (1 июня - УНИАН) был объявлен оправдательный приговор", - сообщила Дубовик.

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Она подчеркнула, что прокуратура Харьковской области после получения полного текста приговора обжалует его в апелляционной инстанции.

"Как только прокуратура Харьковской области получит полный текст решения будет подана апелляция. Мы убеждены, что собрано достаточно доказательств для обвинительного приговора", - подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, Борисов был задержан в конце июля 2014 года на территории Запорожской области.

Правоохранители установили, что Борисов сотрудничал с представителями бывшей власти, а также с некоторыми народными депутатами от Партии регионов. При их поддержке чиновник в течение апреля-мая 2014 организовал и обеспечил проведение в Стаханове незаконного «референдума», который состоялся 11 мая. На «референдум» был вынесен вопрос об отделении Луганской области от Украины.

Сегодня стало известно, что суд оправдал Борисова.