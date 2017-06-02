Стало известно, где именно похоронят Блаженнейшего Любомира Гузара (видео)

Блаженнейшего похоронят под алтарем главного Собора УГКЦ. До прибытия из Львова до Киева остается чуть больше суток. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В главном патриаршем соборе идет подготовка. После службы гроб будет запаян и вмурован в стену храма. В течение всех пяти дней Любомира сопровождает и врач, который поддерживает надлежащее состояние тела.

Читайте такжеМоральный авторитет украинского народа: каким был Любомир Гузар (видео)

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2017 года на 85-м году жизни ушел из жизни глава Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годах Блаженнейший Любомир Гузар.

Похороны Блаженнейшего назначен на 5 июня в Патриаршем соборе в Киеве.

Блаженнейший Любомир Гузар запомнился не только как лидер Украинской греко-католической церкви, но и как моральный авторитет нации.