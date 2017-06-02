Стало известно, где именно похоронят Блаженнейшего Любомира Гузара (видео)
Блаженнейшего похоронят под алтарем главного Собора УГКЦ.
Блаженнейшего похоронят под алтарем главного Собора УГКЦ. До прибытия из Львова до Киева остается чуть больше суток. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
В главном патриаршем соборе идет подготовка. После службы гроб будет запаян и вмурован в стену храма. В течение всех пяти дней Любомира сопровождает и врач, который поддерживает надлежащее состояние тела.
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Как сообщал УНИАН, 31 мая 2017 года на 85-м году жизни ушел из жизни глава Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годах Блаженнейший Любомир Гузар.
Похороны Блаженнейшего назначен на 5 июня в Патриаршем соборе в Киеве.
Блаженнейший Любомир Гузар запомнился не только как лидер Украинской греко-католической церкви, но и как моральный авторитет нации.