Донецку покажут предоставленные УЕФА фотографии

В Донецке к чемпионату Европы по футболу среди юношей Евро-2009 открылась выставка фотографий, предоставленных УЕФА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета, фотовыставка носит название «Команда нового поколения», насчитывает более 30 уникальных фотографий, предоставленных УЕФА. На фото запечатлены яркие моменты молодежных турниров прошлых годов, юные футболисты, имена которых уже стали известны тысячам футбольных болельщиков.

Организаторы выставки уверены, что фотовыставка не оставит равнодушными истинных ценителей и настоящих болельщиков футбола.

Справка УНИАН. Финальная часть чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009 U-19 состоится этим летом в Украине, городами-хозяевами турнира станут Донецк и Мариуполь.