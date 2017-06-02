Руководитель "Автомобильных дорог Украины" ушел в отставку

Исполняющий обязанности председателя правления ГАК «Автомобильные дороги Украины» Артем Гриненко освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" на странице в Facebook.

"Сегодня я оставил свой пост. Иногда, чтобы открыть следующую дверь надо закрыть предыдущие. Со своей командой мы начали новую эру ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", открыли новую страницу в сфере обслуживания дорог. Надеюсь, что мой преемник достойно продолжит воплощать наши начинания", - написал Гриненко у себя в Facebook.

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Отметим, что ГАК «Автомобильные дороги Украины» является подчиненным государству в лице Укравтодора предприятием, в сферу деятельности которого входит выполнение работ по ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог, мостов, других сооружений.

Это единственная государственная компания, которая выполняет заказы Укравтодора относительно ремонтных работ на дорогах общего пользования государственного и местного значения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует выделить 2 миллиарда гривень для строительства магистрали Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса - Николаев.