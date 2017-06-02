Труханов рассказал, с каким размахом в Одессе отпраздновали международный День защиты детей

1 июня центр Одессы был отдан детям и превратился в одну большую интерактивную площадку. Фотозоны, флешмобы, фестивали, косплей-шоу и много других сюрпризов ожидали одесситов в этот день. Старт празднику дал мэр Геннадий Труханов.

"Вы талантливы, целеустремленны и амбициозны. Вы умеете ставить перед собой цели и достигать их. Вы небезразличны ко всему, что происходит в нашем обществе. Но главное - вас всех объединяет любовь к Одессе'", подчеркнул Труханов.

С таким размахом День защиты детей в Одессе проходит впервые. И впервые к ее созданию активно подключились сами дети.

Так, программа праздника включила флешмоб "Мир детям Одессы" на отреставрированной Потемкинской лестнице. В исполнении 17 детских хоровых коллективов прозвучала "Аве Мария".

А также именно в Одессе был официально установлен новый национальный рекорд: тысяча подростков выстроилась в цифру 1, символизирующую 1 июня - День защиты детей.

На главной сцене города перед одесситами выступили финалисты городских фестивалей и конкурсов, а позже к ним присоединились участники национального вокального шоу "Х-фактор".

Изюминкой программы стал молодежный фестиваль видеоблогеров, на котором ребята не только обсудили новости блогосферы, но и сделали селфи со своими кумирами.

"Я очень рад, что мы с вами сотрудничаем, а не только воспитываем. Что сегодня вы - активные участники всех позитивных преобразований в городе и стране. Так держать и с праздником вас!", обратился к детям с главной сцены мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ну, а самым ожидаемым событием вечера стал концерт Дмитрия Монатика, собравший десятки тысяч одесситов.

Отметим, что клип на хит "Кружит", набравший более 42 миллионов просмотров, был снят именно в Одессе.