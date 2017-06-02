С начала года участники АТО Житомирщины оформили более 400 земельных участков

В Житомирской области за первые пять месяцев этого года участникам антитеррористической операции передано в собственность 404 земельных участка общей площадью 561 га.

Как информирует Главное управление Держгеокадастру в Житомирской области, большинство из этих участков (280 участков общей площадью 549 га) предназначены для ведения личного крестьянского хозяйства.

«Больше всего участков передали в собственность участникам АТО в Чудновском (88 участков площадью 176 га), Житомирском (81 надел площадью 152 га) и Житомирском (42 участка площадью 13 га) районах региона», - говорится в сообщении.

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С начала года в Главное управление Держгеокадастра в Житомирской области и органов местного самоуправления региона участники АТО подали 2419 заявлений на получение земельных участков. По результатам их рассмотрения военным предоставили 1346 разрешений на разработку документации по землеустройству для отвода земли общей площадью 1784 гектара. Участки предназначены для строительства, садоводства и ведения личного крестьянского хозяйства.

Всего с момента введения инициативы об обеспечении земельными участками участников АТО и членов их семей (июль 2014) Главное управление Держгеокадастру в Житомирской области и органы местного самоуправления региона предоставили участникам АТО 6962 разрешения на разработку землеустроительной документации для отведения земельных участков общей площадью 6564 гектара. В собственность военным передали 2020 участков площадью 1567 га.

Справка: Предоставление в собственность земельных участков участникам АТО осуществляется в порядке, определенном статьей 118 Земельного кодекса Украины, при условии, что такой гражданин не воспользовался своим правом на бесплатное получение в собственность земельного участка соответствующего целевого назначения и предоставил документ, удостоверяющий его участие в АТО.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 500 детей из социально незащищенных семей получили подарки.