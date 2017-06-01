В Житомире 500 детей из социально незащищенных семей получили подарки
Детям также показали спектакль «Алиса в стране чудес».
Сегодня в Международный день защиты детей в Житомире провели областную акцию для детей социально незащищенных слоев населения, а также детей участников АТО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
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Как отмечается в сообщении, 500 детей из социально незащищенных семей и дети участников АТО со всей области бесплатно посетили Житомирский академический украинский музыкально-драматический театр имени И. Кочерги.
Они посмотрели спектакль «Алиса в стране чудес», которую подготовили актеры театра и получили сладкие подарки.
Этот праздник к Международному дню защиты детей состоялся при поддержке облгосадминистрации.
Как сообщал УНИАН, также сегодня в Житомире представители координационного совета при облгосадминистрации в рамках Дня защиты детей сдавали кровь для Житомирской областной детской больницы в Житомирском областном центре крови.
Кроме этого, сегодня на «Телефоне доверия» Житомирского областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи работает тематическая «горячая линия» по вопросам предотвращения жестокого обращения с детьми, безопасности детей в сети интернет, предотвращение случаев деструктивного влияния на сознание детей, суицидальных намерений.