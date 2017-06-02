По Харькову разгуливает семейство диких кабанов (фото)
11:26, 02 июня 2017Общество
961 0
Местные жители сообщают, что на этом месте недавно авто сбило козу.
По Харькову гуляет семейство диких кабанов / facebook.com/myharkov
Жители Харькова заметили в районе местного лесопарка семейство диких кабанов. Снимок данного события был опубликован в Facebook "Жить в Харькове".
Читайте такжеПод Житомиром лось спровоцировал ДТП, погиб нацгвардеец
"Ограждать надо. Пару недель назад там такси козу или несколько коз сбило. Или знаки ограничения скорости надо ставить, иначе беда будет", - комментирует фото харьковчанин.
Как сообщал УНИАН, 25 мая на Киевщине дикий кабан спровоцировал столкновение автомобилей, в результате которого три человека погибли, двое получили травмы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter