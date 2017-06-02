По Харькову разгуливает семейство диких кабанов (фото)

Жители Харькова заметили в районе местного лесопарка семейство диких кабанов. Снимок данного события был опубликован в Facebook "Жить в Харькове".

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"Ограждать надо. Пару недель назад там такси козу или несколько коз сбило. Или знаки ограничения скорости надо ставить, иначе беда будет", - комментирует фото харьковчанин.

Как сообщал УНИАН, 25 мая на Киевщине дикий кабан спровоцировал столкновение автомобилей, в результате которого три человека погибли, двое получили травмы.