Скандальное расследование Навального о Медведеве залили на PornHub

Расследование российского оппозиционера Алексея Навального о коррупционных схемах премьера РФ Дмитрия Медведева "Он вам не Димон", которое по решению суда Навальный должен был удалить c YouTube, на некоторое время появилось на сайте PornHub.

Читайте такжеМВД РФ не нашло коррупции в расследовании Навального о "тайной империи" МедведеваСкриншот с одного из крупнейших в мире порносайтов появился в "Твиттере" пользователя Alexander V. Litreev‏. Само видео разместил пользователь под ником bluesausage1488. В его профиле указано, что он живет в российском городе Гатчина.

Как пишет "Лента.Ру", за час видео с креативным названием Russian corrupted politician f**ed hard посмотрели почти две тысячи раз. В комментариях отмечают, что фильм "получился горячим".

На момент написания новости, "Порнхаб" закрыл доступ к расследованию Навального – он "проходит проверку".

Как сообщалось, 31 мая судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина поддержала иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. Суд, в частности, постановил удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» c YouTube и опровергнуть сведения, порочащие Усманова.

Кроме того, по решению суда должен быть удален сайт, где размещено расследование «Он вам не Димон», хотя Усманову там посвящена только одна глава. В ней говорится, что Усманов подарил усадьбу на Рублевке фонду, подконтрольному однокурсникам Медведева. Навальный также должен удалить из своего блога пост, где говорится, что Усманов дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову, а также обвинения Усманова в цензуре в «Коммерсанте».