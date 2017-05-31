"Курортный несезон": в соцсетях появились фото с пустынных пляжей оккупированного Крыма

Со времен аннексии известные крымские курортные места не могут похвастаться наплывом отдыхающих, пустуют многие пляжи и отели. В начале купального сезона 2017 ситуация выглядит аналогично происходившему в предыдущие два года. Фото с крымских пляжей публикуют в соцсетях, кроме того обстановку можно оценить благодаря картинкам с вебкамер, установленных на набережных.

Читайте такжеРоссийской группе "Иванушки International" на 3 года запретили въезд в Украину из-за визита в КрымНесколько скриншотов и фото из Крыма появились в "Твиттере" RoksolanaToday&Крим. В Судаке, Песчаном, Береговом и Приморском набережные почти пусты, как и в центре Гурзуфа.

Судак

Вот заборчик новенький

Что б туристы не разбежались pic.twitter.com/7uT5QD8bxQ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) May 30, 2017

В сеть попали фото -анонсы 4 несезона в Крыму

Песчаное,Гурзуф,Приморское и Ласточкино гнездо (закрыто,кстати)

прямо сейчас pic.twitter.com/qi7Kc2TwX9 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) May 31, 2017

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.