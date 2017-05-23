Россия отправляет призывников из Крыма на военную службу за пределы полуострова

Группу призывников «Весна-2017» из аннексированного Россией Крыма впервые отправят служить за пределы полуострова, пишут Крым.Реалии, ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота России.

«В четверг, 25 мая, состоится первая отправка призывников из Севастопольского военного комиссариата для прохождения службы за пределами Автономной республики Крым и Севастополя», – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что во время весеннего призыва в российской армии служить в Россию планировалось около 2 десятков крымчан. В январе 2017 года в подконтрольной Кремлю администрации Крыма сообщили, что за 2015-2016 годы в российской армии служило более 4 тысяч жителей полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об этом. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».