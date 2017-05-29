Украинцы в Лондоне отметили День вышиванки маршем (фото)
11:36, 29 мая 2017Общество
893 0
Украинцы также почтили минутой молчания память погибших воинов на востоке Украины.
В марше приняли участие около тысячи украинцев / Посольство Украины в Великобритании
Украинцы отметили День вышиванки в центре Лондона праздничным маршем. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Facebook.
"Украинцы отмечают в центре Лондона День вышиванки, которая стала не только символом национальной идентичности украинцев, но и современным модным трендом в мире", - говорится в сообщении.
В посольстве также рассказали, что украинцы почтили минутой молчания память погибших украинских воинов на востоке Украины и жертв террористического акта в Манчестере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Житомире проходят массовые торжества ко Дню вышиванки (фоторепортаж)
Как сообщал УНИАН, в Житомире в честь праздника памятник Королеву в центре города одели в вышиванку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter