Украинцы в Лондоне отметили День вышиванки маршем (фото)

Украинцы отметили День вышиванки в центре Лондона праздничным маршем. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Facebook.

"Украинцы отмечают в центре Лондона День вышиванки, которая стала не только символом национальной идентичности украинцев, но и современным модным трендом в мире", - говорится в сообщении.

В посольстве также рассказали, что украинцы почтили минутой молчания память погибших украинских воинов на востоке Украины и жертв террористического акта в Манчестере.

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Как сообщал УНИАН, в Житомире в честь праздника памятник Королеву в центре города одели в вышиванку.