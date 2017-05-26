Безвиз не повлияет на соглашения о малом приграничном движении - МИД

Соглашения о малом приграничном движении с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией будут действовать и после введения 11 июня безвизового режима для граждан Украины со странами Шенгенской зоны.

Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

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«Введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины не влияет на порядок поездок граждан Украины, который применяется в рамках соглашений о малом приграничном движении», - говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что соглашения о малом приграничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут применяться и в дальнейшем.

Также во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что «соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз будет применяться и после введения безвизового режима, в частности по оформлению виз лицам, которые будут пользоваться паспортами старого образца».