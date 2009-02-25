В Киеве за две недели обокрали 26 квартир в одном доме

Работники уголовного розыска Подольского райуправления милиции Киева задержали четырех наркоманов, которые на протяжении двух недель совершили 26 квартирных краж в новом доме по ул. Щекавицкой, 30/39.

Об этом УНИАН сообщил помощник начальника Подольского РУ по связям с общественностью Александр РАДКЕВИЧ.

По его словам, задержанные украли немало электропакетов, 5 кондиционеров, другую бытовую технику и личные вещи граждан.

Он также отметил, что двое из воров ранее были судимы, а в отношении одного на данное время Шевченковским РУ уже было возбуждено уголовное дело за хранение и сбыт наркотиков.

В отношении всех четырех возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.