В Одессе коммунальщики с "георгиевскими" лентами погорели на взятках за открытие парковок

В Одессе правоохранители задержали двух чиновников одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета при получении взятки в размере 13 тыс. долларов за выдачу разрешительных документов на открытие трех автостоянок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в области, сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой разоблачили руководство коммунального предприятия «Одесатранспарксервис», которое систематически вымогало взятки у коммерсантов.

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Правоохранители задокументировали, как чиновники получали деньги за выдачу соответствующих разрешений от бизнесменов, которые предоставляют услуги по парковке автомобилей в Одессе. В зависимости от расположения и размера автостоянок размер неправомерной выгоды составлял от 2 до 5 тыс. долл. Согласно официальной документации, с начала года в Одессе было выдано более 300 разрешений на открытие и продление деятельности автостоянок.

«Оперативники спецслужбы задержали одного из руководителей и должностное лицо коммунального предприятия в служебном кабинете во время получения 13 тыс. долларов за выдачу разрешительных документов на открытие трех автостоянок», - рассказали в пресс-службе.

Во время ряда обысков в помещениях коммунального предприятия и местах жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли 35 тыс. долларов и «черную бухгалтерию», которая доказывает регулярное получение чиновниками взяток от коммерсантов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины.

Проверяется причастность к коррупционной схемы других должностных лиц коммунального предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в четверг, 25 мая, правоохранители сообщили о подозрении специалисту КП «Одестранспарксервис», которого следователи прокуратуры совместно с сотрудниками УСБУ разоблачили при получении взятки.

Данный сотрудник требовал и получил от предпринимателя 1,5 тыс. долл. за изготовление схемы размещения транспортных средств на отведенном автостоянке в Суворовском районе города.

«В рамках уголовного производства проводились обыски в помещении КП «Одестранспарксервис», в управлении дорожного хозяйства и департамента транспорта Одесского городского совета, а также по местам проживания подозреваемых», добавили в пресс-службе.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. По ходатайству прокуратуры области 25 мая служащего отстранили от занимаемой должности.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Одессе правоохранители провели обыски в ряде структурных подразделений мэрии.