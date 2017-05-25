Николаевские школьники собрали 25 тонн макулатуры, чтобы помочь сверстникам из зоны АТО (видео)

Николаевские школьники собрали 25 тонн макулатуры, чтобы помочь сверстникам из зоны АТО. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

О том, что в селе Гранитное во время обстрелов сгорел компьютерный класс, дети узнали от армейцев, которые служат на востоке Украины. В акции приняли участие 40 школ. За полтора месяца дети собрали макулатуры на 35 тысяч гривень. Скоро на эти деньги купят компьютеры и отправят их в пострадавшую школу.

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Ученики и школы, собравшие наибольшее количество макулатуры, получили от участников АТО подарки и грамоты.

Как сообщал УНИАН ранее, 15-летний школьник из Ужгорода сделал платформу для роботов ELFi robots.