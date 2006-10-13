Украинская железная дорога дешевле ”Криворожстали”

Балансовая стоимость основных фондов “Укрзализныци” после переоценки должна увеличиться, по меньшей мере, втрое. Об этом 12 октября на брифинге для журналистов сообщил заместитель генерального директора “Укрзализныци” Анатолий ЛАШКО, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

«Сегодня балансовая стоимость основных фондов железнодорожного транспорта составляет около 21 млрд. грн. Все знают, что «Криворожсталь» была продана за 24 млрд. грн., но нельзя сравнивать основные фонды «Криворожстали» и украинских железных дорог, совсем другой масштаб. Мы считаем, что наши основные фонды должны быть на уровне 60-70 млрд. грн.», – заявил он.

По проекту Концепции Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины, после независимой оценки основные фонды ведомства будут переданы в уставный фонд Государственной акционерной компании «Украинские железные дороги».

«Уставный фонд нерушимый и в любом случае будет оставаться в собственности государства», – заверил А. ЛАШКО.

После создания госкомпании “Украинские железные дороги”, государственные предприятия, которые непосредственно задействованы в процессе железнодорожных перевозок, реорганизуются в ее филиалы, а другие предприятия, организации и учреждения, имущество которых будет передано в ее уставный капитал, преобразуются в дочерние предприятия госкомпании.