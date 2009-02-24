Херсоноблэнерго угрожает оставить весь город без воды

Руководство ОАО «Херсоноблэнерго» угрожает полностью отключить Херсонский горводоканал от электроснабжения в случае непогашения за три дня всех долгов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил коммерческий директор ОАО «Херсоноблэнерго» Юрий ЮРЧЕНКО.

По его словам, ОАО, в соответствии с предусмотренной законодательством процедурой, еще 18 февраля предупредило все заинтересованные учреждения о возможном отключении ГКП «ПУВКХ г.Херсон» (горводоканал - УНИАН). Среди этих учреждений – Херсонский горисполком, облгосадминистрация, областные управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел, СБУ и другие.

Ю.ЮРЧЕНКО отметил, что полное отключение Херсона планировалось на сегодня, но работникам «Херсоноблэнерго» удалось обесточить водонасосные станции (ВНС) №3 и №4, которые обеспечивают необходимое давление воды для водоснабжения Таврического и Шуменского районов города. Однако работники горводоканала не допустили работников «Херсоноблэнерго» на ВНС №1, поэтому отключить центральные районы города не удалось. По данным водоканала, именно ВНС №1 и №2 обеспечивают водоснабжение центра Херсона.

Текущий долг горводоканала перед «Херсоноблэнерго» составляет 360 тыс. грн. Общий долг предприятия перед энергетиками – 2 млн. 650 тыс. грн.

Общий долг населения перед горводоканалом за водоснабжение - 17 млн. грн.

По словам заместителя городского председателя Владимира ПЕПЕЛЯ, власти Херсона рассчитывали решить вопрос погашения долгов горводоканала на бюджетной сессии городского совета, которая должен была состояться сегодня, 24 февраля. Но проведение сессии было отложено на неопределенный срок.

Как сообщал УНИАН, сегодня работники ОАО «Херсоноблэнерго» за долги обесточили две насосные станции горводоканала, которые обеспечивают давление воды для водоснабжения двух крупнейших районов областного центра – Таврического и Шуменского. Без водоснабжения остались до 100 тыс. жителей города, 23 дошкольных детских заведений, 17 учебных заведений.