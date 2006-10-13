Строительство в Киеве чревато рисками

Строительство в Украине, с точки зрения юридического сопровождения, имеет большое количество рисков.

Об этом в интервью УНИАН заявил юрист адвокатской фирмы „Пукшин и партнеры” Роман ШАРГАЛО.

Он отметил, что сегодня проблема рисков выразительно проявляется в больших городах, в частности в Киеве.

„Именно в столице получение земельного участка, на котором будет располагаться будущее строительство, является сложным, а иногда непреодолимым барьером на пути к основной цели”, - сказал юрист.

Р.ШАРГАЛО привел типичный пример, когда в 2005 году при строительстве жилого дома в г. Киеве Киевским городским советом был прекращен договор аренды земельного участка, заключенный с застройщиком. Договор был прекращен потому, что в соответствии с заключением Государственного управления экологии и природных ресурсов в городе Киеве, который был подготовлен для председателя Государственного управления земельных ресурсов КГГА, к застройщику выдвигались особые условия и требования. Требования заключались в размещении в СМИ информации о строительстве объекта еще до начала разработки проектной документации с целью учета общественного мнения. Принятие решения о прекращении договора происходило через два года после его заключения. И хотя суд отменил решение Киевского городского совета о прекращении договора аренды земельного участка, но, как следствие судебных процессов и неопределенности статуса земельного участка, строительство было прекращено более чем на год и не было завершено в срок.

Юрист также отмечает, что для начала строительства и осуществления строительной деятельности, в частности в столице, необходимо получить большое количество разрешительной документации. При этом ни одна организация не может предоставить гарантий того, что то или иное разрешение не будет отменено.

Вместе с тем, юрист положительно оценил подписанный 2 октября Президентом Украины Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О планировании и застройке территорий». По его словам, данный закон направлен на совершенствование процедуры предоставления разрешения на строительство, получения выходных данных на проектирование объектов градостроения, более широкое применение местных правил застройки.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 109-V «О внесении изменений в Закон Украины «О планировании и застройке территорий», принятый парламентом 12 сентября.

В частности, Законом установлено, что право на получение выходных данных на проектирование объекта и осуществление проектно-изыскательских работ имеют юридические лица, которые получили решение сельского, поселкового, городского совета или уполномоченного на то исполнительного органа о согласовании места расположения этого объекта (в предыдущей редакции такое право имели лишь физические и юридические лица, которые получили разрешение на строительство объекта градостроения).

Законом также введен порядок, по которому проектирование объектов, по закону Украины «О планировании и застройке территорий» определенных как подавляющие виды застройки в пределах отдельной зоны, вместо архитектурно-планировочного задания как выходные данные используются единые условия и ограничения застройки земельных участков, определенные местными правилами застройки.