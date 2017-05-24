Украина поставляет воду в оккупированный Донбасс, несмотря на задолженности - Олифер

Украина готова поставлять воду на оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей, несмотря на существующие задолженности.

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Об этом написала в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В рамках экономической подгруппы речь шла об оплате поставок за воду, потребленную в ОРДЛО. Мы готовы поставлять воду и поставляем ее, несмотря на существующие задолженности. Следует особо отметить: с мирных жителей неподконтрольной Украине части Донбасса квазивласти ОРДЛО регулярно собирают деньги за воду, в связи с чем возникает вопрос о том, в чей карман идут эти деньги", - сказала пресс-секретарь Кучмы.