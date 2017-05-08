В Авдеевке ожидают сегодня утром восстановления водоснабжения в штатном режиме

Восстановление водоснабжения населению Авдеевки в штатном режиме ожидается ориентировочно с 05.00 8 мая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин.

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«Окончательно заработала ДФС! Вода направляется в сторону Авдеевки. Ожидаем ее прибытия сегодня вечером, после чего начнем наполнение резервуара чистой воды. Около 5 утра население города сможет получать воду в штатном режиме», - написал он вчера вечером.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку.