В здании Кабмина есть доступ к запрещенным российским соцсетям - журналист

Журналисту из здания Кабинета министров Украины удалось беспрепятственно зайти на страницы ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и Mail.Ru.

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Соответствующие фото он разместил на своей странице в Facebook.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshumikhin.iegor%2Fposts%2F10213502851591910&width=500" width="500" height="645" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".