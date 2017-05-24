В Харькове открыли программу НАТО для развития работников гражданско-правоохранительных органов

В Харькове открыли программу профессионального развития Украина-НАТО для работников гражданско-правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, программу представили в Национальной академии Национальной гвардии Украины в Харькове глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников и заместитель командующего Нацгвардией Николай Балан.

“Наша делегация приехала в Харьков, чтобы принять участие в открытии вводного курса НАТО для академии Нацгвардии Украины. Мы это делаем в рамках нашей поддержки Украины проводить системные реформы в секторе безопасности и обороны, в том числе оборонной реформы образования”, - сказал Винников.

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По его словам, программа профессионального развития НАТО-Украина работает уже около 10 лет.

Руководитель программы профессиональной подготовки Украина-НАТО Ове Уруп-Мэдсен заметил, что программа основана для развития в Украине гражданско-правового сектора.

“Мы учим украинский персонал таким вещам как лидерство, коммуникативные навыки, управление структурами, подразделениями. Также нас интересуют языковые навыки. Для нашей учебной программы нужен опорный объект, опорное учреждение. Таким опорным объектом стала Национальная академия Национальной гвардии Украины. Мы хотим сделать из нашего сотрудничества здесь пример для всей Украины”, - сказал Уруп-Мэдсен.

Он подчеркнул, что руководство Нацгвардии и харьковской академии проявили чрезвычайный энтузиазм и заинтересованность во внедрении этой программы.