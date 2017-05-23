В Житомире открыли мемориальную доску погибшему в АТО сержанту 30-й мехбригады Ломачуку

15:56, 23 мая 2017
Общество
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Сержант Ломачук погиб 6 августа 2014 во время боя на 43-м блокпосту в районе села Степановка.

В церемонии открытия доски приняли участие около 100 человек / Фото Житомирская ОГА

В Житомире открыли мемориальную доску в честь сержанта 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Ивана Ломачука, который погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения антитеррористической операции в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, доска была установлена ​​сегодня, 23 мая, на фасаде здания Житомирского автомобильно-дорожного колледжа, в котором учился погибший.

Церемония открытия / Фото Житомирская ОГА

В церемонии открытия доски приняли участие около 100 человек: родные Ломачук, бойцы 30-й бригады, представители власти, общественности, а также коллектив колледжа.

На доске из черного гранита высечены изображения героя в военной форме, даты рождения и смерти, а также надпись о том, что именно в этом заведении он учился.

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Сержант Ломачук родился 6 февраля 1991 года, погиб 6 августа 2014 во время боя на 43-м блокпосту в районе села Степановка (Шахтерский район) Донецкой области вблизи города Снежное.

Его останки нашли поисковики. Ломачука похоронили в родном селе Пески Житомирского района Житомирской области. Ломачук был награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине отреставрируют мемориал памяти Героев Базара.

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Теги: #мемориальная доска#памятник в Житомире