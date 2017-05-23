В Житомире спецкомиссии при ОГА будут определять, кто из аграриев будет получать дотации

В Житомирской области при облгосадминистрации вчера были созданы специальные областные комиссии, которые будут определять, кто из аграриев получит специальные дотации из областного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА, комиссии будут рассматривать предложения и принимать документы на получение специальной дотации или возмещение средств сельским хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям.

Так, специальную бюджетную дотацию будут получать сельскохозяйственные предприятия за прирост поголовья коров молочного, мясного и комбинированного направления производительности.

Также фермеры Житомирской области смогут получать финансовую помощь на приобретение установок для доения коров. В общем из бюджета области специальной областной программе на это предусмотрено 200 тыс. грн.

В Житомирской области фермеры также могут получить специальную бюджетную дотацию на выращивание льна и гречки. Кроме этого, владельцам племенных телок, нетелей и коров предоставят частичное возмещение из областного бюджета.

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«Владельцы трех и более коров могут подать необходимый пакет документов в наше управление и им компенсируют 10 тыс. грн», - сообщил начальник управления агропромышленного комплекса облгосадминистрации Руслан Кирилюк,

В этом году в бюджете области соответствующими программами для желающих построить себе жилье в селе предусмотрено 1,1 млн грн. Также предусмотрены дотации за выращивание льна, гречихи, и для производителей органической продукции.

В целом же, в Житомирской области на развитие агропромышленного комплекса и льготное кредитование индивидуальным сельским застройщикам в прошлом году использовано 5,5 млн грн и планируется использовать 5,8 млн грн в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, ранее при Житомирской ОГА создали рабочую группу, которая будет разоблачать теневых работодателей и работников.