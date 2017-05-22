При Житомирской ОГА создали рабочую группу, которая будет разоблачать теневых работодателей и работников

Сегодня в Житомире біла создана рабочая группа при Житомирской облгосадминистрации по вопросам увеличения поступлений в местные бюджеты региона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

«Кто скрывает доходы, не оформляют работников официально на работу - этими вопросами будет заниматься рабочая группа по увеличению поступлений в местные бюджеты», - отмечают в облгосадминистрации.

Учредительное собрание рабочей группы состоялись сегодня, 22 мая, под руководством председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича.

«Опыт показывает, если говорить, общаться с людьми, то они адекватно на все реагируют. В нашем поле зрения будут предприятия любой формы собственности, потому что они все работают в нашей области и являются налогоплательщиками. Если скрупулезно подходить, то будут результаты. И я буду этих результатов требовать. Если кто-то думает, что это будет формально, то он ошибаетесь. Это будет работа», - подчеркнул Гундич.

Также рабочую группу будет интересовать легализация и детенизация заработных плат, акцизный сбор, которые пополняют местные бюджеты.

«Максимально везде эта рабочая группа должна вникать, смотреть, где сколько людей оформлено, с целью пополнения бюджета», - отметил председатель ОГА.

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Участники заседания обсудили организационные вопросы и решили, что каждый член рабочей группы до 1 июня должен предоставить свои предложения относительно направлений и путей работы, и тогда на следующем заседании будет сформирован план работы.

«В рабочей группе будут участвовать специалисты из разных областей, которые будут помогать глубже разобраться со спецификой конкретной сферы», - добавили в облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире заработал Центр развития местного самоуправления.