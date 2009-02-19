В Крыму задолженность по зарплате выросла до 61,3 млн. грн.

В Крыму с начала года задолженность по выплате заработной платы выросла на 6 млн. 112,7 тыс. грн., или на 11,1%, и составила 61 млн. 335,4 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве труда и социальной политики АРК.

Из общей суммы задолженности на экономически активные предприятия приходится 26381,2 тыс. грн., или 43,0%; предприятия-банкроты - 33062,6 тыс. грн., или 53,9%; экономически неактивные предприятия - 1891,6 тыс. грн., или 3,1%. Имеется задолженность по выплате заработной платы из средств государственного бюджета в сумме 47,4 тыс. грн.

Наибольший рост задолженности к 1 января 2009 года допустили г. Симферополь - на 2511,7 тыс. грн., или на 33,2%, г. Феодосия - на 1362,1 тыс. грн., или на 5,7%, г. Ялта - на 1313,4 тыс. грн., или на 47,8%, г. Красноперекопск - на 301,0 тыс. грн., или в 2,8 раз, Сакский район - на 263,6 тыс. грн., или в 2 раза, г. Алушта - на 222,5 тыс. грн., или в 3,1 раз. При этом полностью погашена задолженность на экономически активных предприятиях Джанкойского, Красноперекопского и Первомайского районов.

Наибольший удельный вес долга в общей сумме задолженности по республике отмечен в Феодосии - 41,0%, Симферополе – 16,4%, Керчи – 6,8%, Ялте – 6,6%, Бахчисарайском районе – 4,4% и г. Джанкой - 4,0%.