Один из фаворитов Евровидения-2017 спел в киевском баре (видео)

Представитель Португалии на Евровидении-2017 Сальвадор Собрал, один из претендентов на победу в конкурсе, спел несколько песен в одном из баров Киева.

Читайте такжеВыступления победителей второго полуфинала Евровидения-2017 (видео)

Аккомпанировали певцу музыканты Groovin’ High, говорится в сообщениях бэнда в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, второе место на Евровидении, согласно прогнозам букмекеров, может занять Сальвадор Собрал из Португалии с песней Amar pelos dois.