Один из фаворитов Евровидения-2017 спел в киевском баре (видео)
10:46, 12 мая 2017Общество
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Сальвадор Собрал спел несколько песен в столичном баре.
Собрал "спонтанно" выступил в баре Киева / Фото УНИАН
Представитель Португалии на Евровидении-2017 Сальвадор Собрал, один из претендентов на победу в конкурсе, спел несколько песен в одном из баров Киева.
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Аккомпанировали певцу музыканты Groovin’ High, говорится в сообщениях бэнда в соцсетях.
Как сообщал УНИАН, второе место на Евровидении, согласно прогнозам букмекеров, может занять Сальвадор Собрал из Португалии с песней Amar pelos dois.
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