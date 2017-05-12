Один из фаворитов Евровидения-2017 спел в киевском баре (видео)

10:46, 12 мая 2017
Общество
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Сальвадор Собрал спел несколько песен в столичном баре.

Собрал

Представитель Португалии на Евровидении-2017 Сальвадор Собрал, один из претендентов на победу в конкурсе, спел несколько песен в одном из баров Киева.

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Аккомпанировали певцу музыканты Groovin’ High, говорится в сообщениях бэнда в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, второе место на Евровидении, согласно прогнозам букмекеров, может занять Сальвадор Собрал из Португалии с песней Amar pelos dois.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Евровидение-2017#прогнозы букмекеров#Сальвадор Собрал