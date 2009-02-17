НБУ хочет оставить валютные депозиты без гарантий

НБУ хочет исключить валютные депозиты из системы гарантирования вкладов. Такие изменения в закон «О Фонде гарантирования вкладов физлиц» предлагает внести заместитель главы НБУ Александр Савченко. Эта норма будет касаться исключительно депозитов, которые будут открыты после внесения изменений в законодательство, «старые» депозиты она не затронет.

«Гарантированию из Фонда должны подлежать только вклады в национальной валюте. За вклады в долларах пусть отвечает Федеральная резервная система США, в евро — Европейский центральный банк. Нужно внести соответствующие изменения в законодательство», — заявил он «Делу». Такие меры призваны снизить уровень долларизации экономики и спрос на валюту со стороны населения.

Желание брать под государственную опеку только гривневые депозиты выглядит со стороны монетарных властей вполне логичным. По мнению чиновников Нацбанка, такие меры оказали бы существенную поддержку в борьбе с долларизацией украинской экономики, спрос на валюту со стороны населения снизился бы, что ослабило бы давление на курс гривни (за последние 4 месяца на наличном рынке банки продали почти на 4 миллиарда долларов больше, чем купили).

Нововведение также поможет снизить скорость оттока гривневых депозитов из отечественной банковской системы (напомним, только за январь вклады в нацвалюте уменьшились на 13,7 миллиарда гривен, отток с инвалютных вкладов составил 440 миллионов долларов). «Если мы не будем бороться с долларизацией экономики, наша банковская система будет периодически сталкиваться с кризисом, подобным нынешнему. Поэтому отмена госгарантий по новым валютным вкладам — адекватная мера, которая позволила бы сделать гривню более популярным инструментом накопления среди украинского населения», — говорит президент ассоциации «Частные инвесторы Украины» Игорь Власюк.

Большинство руководителей коммерческих банков не разделяют такого энтузиазма. «Если Фонд будет гарантировать только вклады в гривне, население не станет покупать меньше валюты и не понесет гривню на депозит. Люди по-прежнему будут покупать валюту, но вместо того чтобы нести ее в банк, будут хранить ее под подушкой», — считает зампредседателя правления банка «Финансы и Кредит» Игорь Львов.

Банкиры считают, что сейчас не время менять правила игры, и утверждают, что это только усугубит проблему недоверия к банковской системе.

Дело