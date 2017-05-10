В Мелитополе после мероприятий 9 мая отстранен начальник полиции

Начальник Мелитопольского отдела Юрий Буланов отстранен от исполнения своих служебных обязанностей и назначена проверка по результатам организации работы полиции во время массовых мероприятий в городе 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сегодня на брифинге в Днепре.

«События, неприемлемые для украинской общины и руководства Нацполиции, произошли в Мелитополе Запорожской области во время вчерашних массовых мероприятий. Некоторые участники митинга использовали сепаратистскую символику, и данные правонарушения не были должным образом зарегистрированы местной полицией», - заявил он.

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«Несмотря на это, руководство ГУ Нацполиции Запорожской области обратилось к нам с предложением провести служебную проверку руководства Мелитопольского городского отдела Нацполиции, и мы ее подтвердили. На время проведения служебной проверки от исполнения своих служебных обязанностей отстранен начальник Мелитопольского отдела Юрий Буланов», - добавил Князев.

Как сообщила пресс-служба полиции Запорожской области, вчера в Мелитополе состоялись массовые мероприятия, участниками которых стали около 4 тысяч граждан. Для обеспечения общественного порядка были задействованы 200 правоохранителей.

«Руководством и сотрудниками местного отдела полиции был допущен ряд просчетов по обеспечению законности во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы. Так, некоторые участники митинга использовали сепаратистскую символику – георгиевские ленты. Данные правонарушения не были зарегистрированы местной полицией», - отметили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 мая, после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций в Днепре 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении руководителей полиции Днепропетровщины.

В частности, подписаны приказы об увольнении руководителя Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Игоря Репешко и руководителя полиции города Днепр Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.