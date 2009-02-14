Черновецкий "на коня" признался в великой любви ко всем

В субботу, 14 февраля, на столичном ипподроме состоялся второй этап конных гонок на Кубок городского председателя Киева и праздник по случаю Дня Святого Валентина «Любовь победит».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, столичная власть «успешно реализует программу возрождения Киевского ипподрома – самого старого ипподрома Украины».

«Я хочу, чтобы этот День всех влюбленных стал наилучшим днем для всех киевлян и гостей города, для всей Украины. Ведь любовь – это наилучшее чувство, которое сопровождает человека на протяжении всей жизни. Любовь не знает возрастных рамок. Я, например, все время живу с любовью в сердце. Это большая любовь. К моим близким и родным, к друзьям, ко всем киевлянам, ко всем гражданам Украины. Я люблю свой город, свою страну», – цитирует городского председателя его пресс-служба.

Он рассказал, что поздравил свою жену с праздником и подарил ей 77 красных роз.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пожелал всем собравшимися на Киевском ипподроме любви и успеха в игре.

«Я желаю вам успеха сегодня в игре на тотализаторе. Желаю вам выиграть. И помните, играя на тотализаторе, вы делаете личный благотворительный взнос не только на развитие ипподрома, но и в помощь малообеспеченным слоям населения столицы», – сказал мэр.

Напомним, под эгидой Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО 7 февраля состоялся первый этап конных гонок. Тогда он пообещал, что «отныне конные гонки станут регулярными».