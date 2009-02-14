СБУ поймала за руку сотрудницу банка: добыча - 65 тысяч

Управлением Службы безопасности Украины в Херсонской области прекращена противоправная деятельность служащей одного из районных отделений государственного банка, которая преступным путем присвоила 65 тыс. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в области Владимир СЛЮСАРЕНКО, установлено, что кассир-контролер присваивала деньги после принятия их от физических лиц. Злоумышленница не выдавала клиентам квитанции, которые подтверждали внесение ими денег в кассу банка, делала отметки только в сберегательных книжках вкладчиков, не осуществляя дальнейшего зачисления средств на депозитные счета, и не вносила данные в прибыльно-кассовые ордера банка.

Следственным отделом УСБУ в Херсонской области в отношении кассира банковского учреждения возбуждено уголовное дело согласно ч. 4 ст. 191 (противоправное присвоение имущества в больших размерах) Уголовного кодекса Украины, которое карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.