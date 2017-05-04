Бывшего сотрудника севастопольского управления СБУ будут судить заочно за измену Украине.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, в порядке осуществления специального досудебного расследования уголовных правонарушений военной прокуратурой Киевского гарнизона направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Управления СБУ – начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Севастополе.

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В 2014 году подполковник не прибыл из АР Крым в Центральное управление Службы безопасности Украины для дальнейшего несения службы и перешел на сторону иностранного государства.

Бывший сотрудник СБУ обвиняется в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Обвинительный акт в порядке главы 24-1 УПК Украины направлен в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.