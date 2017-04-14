В Украине создадут электронный реестр военнообязанных

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Едином государственном реестре военнообязанных (№2504а-д). Закон возвращен в ВР с подписью президента сегодня, 14 апреля, сообщается на сайте парламента.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 марта приняла закон "О Едином государственном реестре военнообязанных".

Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "БПП") отмечал, что такой электронный реестр "это фактически дублирование тех данных, которые сейчас хранятся на бумажных носителях в военкоматах". Он напомнил, что во многих военкоматах "эти данные были просто физически отсутствуют в 2014 году, когда началась российская агрессия, возможно, они были кем-то сознательно уничтожены, чтобы мы не могли должным образом сформировать армию".

Законом определено, что основными задачами Реестра являются ведение военного учета граждан Украины - военнообязанных (призывников); планирование и выполнение мероприятий по мобилизации, призыва на срочную военную службу, принятия на военную службу по контракту; информационное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, имеют право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями относительно военного учета.

Согласно закону, в Реестр заносятся и хранятся в базе данных такие сведения о военнообязанных (призывников), как персональные данные, служебные данные. При этом отмечается, что согласие военнообязанных (призывников) на обработку их персональных данных для целей Реестра не нужно.

Законом определено, что владеет Реестром Министерство обороны Украины, а распорядителем Реестра является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Органами ведения Реестра в районе, районе в городах Киеве и Севастополе, городе областного (республиканского в Автономной Республике Крым) значения без районного деления, районе в городе областного значения с районным делением являются районные (городские) военные комиссариаты.

В законе подчеркивается, что государство гарантирует защиту базы данных Реестра от несанкционированного доступа и злоупотребления доступом, незаконного использования сведений Реестра, нарушения целостности базы данных Реестра, его аппаратного или программного обеспечения.

31 марта председатель ВР Андрей Парубий подписал этот закон и направил его президенту Украины.