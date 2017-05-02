В Одессе задержана группа местных жителей, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий (видео)

В Одессе правоохранители сегодня задержали группу местных жителей, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, утром оперативники спецслужбы с задействованием спецподразделения «Альфа» задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций.

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В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Отмечается, что правоохранительные органы Одесской области работают в полном взаимодействии и не позволят дестабилизировать ситуацию в регионе.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня усилены меры безопасности в связи с третьей годовщиной массовых беспорядков, произошедших 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 48 человек, пострадали около 300. В город прибыли дополнительные полицейские спецподразделения из Киева и Днепра. Силы правоохранителей сосредоточены, в основном, в местах событий трехлетней давности – на Соборной площади и Куликовом поле.