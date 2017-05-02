В полиции сообщают, что на данный момент ситуация в Одессе стабильная и контролируемая

На данный момент ситуация в Одессе стабильная и контролируемая.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, об этом заявил начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич.

По его словам, больше всего граждан на Куликовом поле правоохранители ожидают ближе к обеду. Все локации перекрыты нарядами полиции и Нацгвардии.

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Бабич отметил, что атмосфера в Одессе в настоящее время положительная. Граждане, которые изъявили желание возложить цветы в знак уважения к погибшим на Куликовом поле, могут это сделать, пройдя через арочные металлоискатели. При этом правоохранители осматривают вещи посетителей, а при необходимости – проводят поверхностный досмотр самих посетителей.

К обеспечению безопасности участников мероприятий в Одессе привлечен местный гарнизон полиции, а также подразделения специального назначения из Днепра и Киева. Также в Одессу прибыли дополнительные экипажи патрульной полиции Киева и других регионов. Всего охрану публичного порядка в Одессе обеспечивает более 3 тыс. правоохранителей.

«Эти меры направлены, в первую очередь, на то, чтобы исключить возможное осуществление каких-либо провокаций, террористических актов. Режимная зона определена с учетом событий прошлого года, когда была информация о минировании. В настоящее время мы говорим о том, что территория безопасна. Взрывотехники прошли и подтвердили эту информацию», – отметил Бабич.

Пока полицейские зафиксировали лишь один незначительный случай: наряд патрульной полиции задержал женщину с так называемой «георгиевской ленточкой». С женщиной была проведена разъяснительная работа, ленточка изъята.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.