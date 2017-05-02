В центре Одессы почтили память украинских патриотов, погибших 2 мая 2014 года (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 человек собрались на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской, где три года назад сепаратисты застрелили Андрея Бирюкова и Игоря Иванова, которые стали первыми жертвами массовых беспорядков 2 мая 2014 года.

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На пересечении этих улиц люди создали своеобразный мемориал из цветов. На металлическую цепь, разделяющий пешеходную и проезжую зоны, связали много желто-голубых лент, возложили букеты цветов. Тут же прикрепили портреты Иванова и Бирюкова. Поставили зажженные лампадки.

Священник отслужил молебен. Присутствующие вспоминали активистов, говорили о них теплые слова, вспоминая, что Иванов и Бирюков отдали жизнь за независимость Украины, за свободную Одессу. Также читали стихи, посвященные погибшим патриотам.

Люди периодически скандировали: «Герои не умирают! Умирают враги!», «Слава Украине!», «Слава героям 2 мая!» и другие. На месте трагических событий они вместе исполнили Государственный Гимн Украины.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.