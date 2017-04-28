В горсовете Одессы уверяют, что переименование улиц не противоречит закону о декоммунизации

Решение о переименовании одесских улиц, принятое горсоветом, не противоречит закону о декоммунизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня в ходе брифинга директор юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская в обоснование законности решения о переименовании ряда одесских улиц, принятого депутатами на вчерашней сессии.

Читайте такжеГлава Одесской ОГА Степанов назвал переименование улиц в Одессе провокацией

В частности, чиновник прокомментировала факт начала уголовного производства прокуратурой Одесской области относительно принятого горсоветом вышеупомянутого решения.

«Сегодня процедура открытия уголовного производства осуществляется в заявительном порядке - вне независимости от того, есть состав преступления или нет. Поэтому говорить о том, что если открыто уголовное производство, то кто-то совершил уголовное преступление, на сегодняшний день нелогично и это не соответствует действительности», - сказала Поповская.

По словам главы юридического департамента, решение горсовета о переименовании улиц не противоречит закону о декоммунизации.

«Решением горсовета были изменены названия ряда улиц, которые не подпадают под закон о декоммунизации. К примеру, проспект Небесной сотни, который был переименован в соответствии с незаконным распоряжением экс-губернатора, которое даже не было подкреплено общественными слушаниями, уже был ранее переименован решением историко-топономической комиссии Одесского горсовета. Таким образом, такой топоним уже был», - отметила Поповская.

Чиновник также пояснила, что улица Валентины Терешковой также будет переименована. При этом полагают учесть результат общественных слушаний, которые будут проведены по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, управление Службы безопасности Украины в Одесской области обратилось к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить принятое 26 апреля Одесским городским советом решение об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.