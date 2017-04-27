СБУ требует от мэра Одессы отменить возвращение улицам советских названий

Управление Службы безопасности Украины в Одесской области обратилось к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить принятое 26 апреля Одесским городским советом решение об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Одесской области, соответствующее письмо Труханову сегодня направил начальник Управления СБУ в области Сергей Батраков.

В УСБУ назвали провокацией решение горсовета о возвращении улицам советских названий.

«Сергей Батраков обратился к мэру Одессы с требованием отменить провокационное решение Одесского горсовета об изменениях названий улиц и переулков», - заявили в пресс-службе.

Батраков отмечает, что решение депутатов горсовета может привести к обострению социально-политической ситуации, антиобщественным или антиконституционным выступлениям, которые могут быть использованы для актов экстремизма или терроризма.

Читайте также"Одесский реванш": Вятрович назвал незаконным возвращение коммунистических названий улицам в городе

«Требую неотложной отмены указанного решения, в связи с тем, что оно нарушает закон Украины №2558 от 25.05.2015 г. («Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запрет их пропаганды и символики»)», - сказано в обращении.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Одесской области в четверг, 27 апреля, начала уголовное производство в связи со вчерашним принятием Одесским городским советом решения об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации, и возвращения им советских названий.

В прокуратуре заявили, что в принятом горсоветом решении ведомство усмотрело признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Вчера Одесский городской совет вернул названия советской эпохи ряду улиц, измененные в рамках декоммунизации. Речь шла об улицах, которые были переименованы по распоряжению бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Справка УНИАН. В мае 2016 года тогдашний глава Одесской ОГА Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда улиц Одессы в рамках закона о декоммунизации. Ряд новых наименований вызвали протест у части горожан. Вскоре мэрия приняла решение дополнительно переименовать ряд объектов.

Также в октябре прошлого года Одесский облсовет обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отменить переименование улиц в Одессе, проведенное областной госадминистрацией.

16 декабря в Одессе перед слушаниями о переименовании улиц произошло столкновение активистов с полицией, с применением слезоточивого газа.

Во время слушаний более 90 человек подтвердили вариант переименования улиц, предложенный ранее Саакашвили в рамках декоммунизации. Затем эти слушания мэрия назвала недействительными.