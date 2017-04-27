С начала года в водоемах Украины утонуло около 140 человек, из которых 8 детей

В Украине с начала года в водоемах утонуло 136 человек, из которых 8 детей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что купальный сезон еще не начался, а из-за пренебрежения правилами безопасности во время пребывания на водоемах уже гибнут люди.

В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на водоемах и не позволять детям играть самим и внимательно следить за их действиями.

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Напомним, в течение 2016 года на водоемах в Украине утонуло более 1000 человек.