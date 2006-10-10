В Киеве тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличатся в три раза

Тарифы на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения будут увеличены в 3 раза.

Соответствующий проект распоряжения обнародован сегодня в газете “Хрещатик”.

В документе предлагается согласовать для населения, бюджетных организаций и других потребителей: тариф на централизованное отопление при наличии домовых средств учета тепловой энергии, которая используется на отопление в размере 165,6 грн. в месяц с НДС за 1 Гкал; централизованное отопление – 2,03 грн. за 1 кв. м отопительной площади (сейчас 0,80 грн. за 1 кв. м отопительной жилой площади – УНИАН); тариф на горячую воду при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды – 10,72 грн. за 1 куб. м (3,42 грн. за 1 куб. метр – УНИАН); на горячую воду – 37,52 грн. на 1 человека (сейчас 12,00 грн. на 1 человека – УНИАН). В то же время тариф на горячую воду в общежитиях будет составлять 12,86 грн. на 1 человека (сейчас 4,10 грн. на 1 человека – УНИАН). Горячая вода для бюджетных потребителей при наличии в помещении средств учета горячей воды будет стоить 10,72 грн. за 1 куб. м. Тариф на горячую воду для других потребителей при наличии в помещении средств учета будет составлять 12,42 грн. за 1 куб. м.

Как отмечается в проекте распоряжения, пересчет для населения за предоставленные услуги теплоснабжающие предприятия, производители коммунальных услуг по централизованному водоснабжению должны проводить после окончания отопительного сезона на протяжении следующего месяца, где будут учитывать в т.ч. все отклонения реальных температур теплоносителя от принятых при расчетах нормативов.

В документе также дается поручение Главным управлениям жилищного хозяйства, топлива и энергетики, по вопросам ценовой политики до 1 ноября с.г. изучить и внести предложения КГГА о внедрении расчетов населения за услуги по отоплению только в отопительный период или по двухставковому тарифу. Кроме того, главному информационно-вычислительному центру КМДА поручено осуществлять расщепление платежей населения за отопление в размере 3%, за горячую воду – 2,5% и проводить пересчет в Фонд для финансирования внедрения домовых приборов учета расходования и потребления тепловой энергии.

Согласно проекту документа предусматривается, что в случае оборудования дома счетчиками горячей воды, которые не принадлежат ее производителю, и в случае их отсутствия будет применяться скидка к тарифу за 1 куб. м горячей воды: в размере 0,12 грн. при наличии циркуляционной системы и 0,06 грн. – при ее отсутствии.

В документе также отмечается, что главный информационно-вычислительный центр КГГА, жилищные организации, отделы субсидий в соответствии с новыми тарифами должны внести изменения в расчетные счета за уплату за коммунальные услуги и провести начисление в соответствии с льготами, провести пересчет назначенных субсидий.

Тарифы на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды подлежат пересмотру в случае изменения тарифов на тепловую энергию.

Как сообщал УНИАН, КГГА планирует с 1 декабря внедрить новые тарифы на коммунальные услуги. В прошлую пятницу в беседе с журналистами первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО во время заседания расширенной коллегии администрации сказал, что пока не может точно сказать во сколько раз состоится повышение тарифов за предоставленные услуги – в 3,4 или 2 раза, поскольку это зависит от решения Кабинета Министров, где отрабатывалась цена на газ. По его информации, при КГГА создана комиссия, которая занимается проверкой хозяйственной деятельности «Киевводоканала» и «Киевэнерго» с тем, чтобы увидеть, на сколько еще можно за счет внутренних резервов этих предприятий снизить тарифы, то есть за счет отчислений на амортизацию и осуществление ремонтных работ на этих предприятиях.

С 1 июля текущего года стоимость природного газа, который покупает АК "Киевэнерго" для производства тепловой энергии, увеличилась с 210 грн. до 686 грн. за тысячу кубометров.