Похищенную из библиотеки им. Вернадского старопечатную книгу "Апостол" пытались продать в Россию – Аваков

Уникальную раритетную книгу «Апостол», похищенную из Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского в Киеве, пытались продать в Россию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Министр напомнил, что «Апостол» – одна из первых печатных книг Украины, изданная во Львове в 1574 году Иваном Федоровым – была похищена в мае 2016 года из отдела старопечатных и редких изданий библиотеки им. Вернадского.

Также Аваков отметил, что в ходе работы по розыску раритета были организованы сложные оперативные мероприятия, отработаны связи возможных подозреваемых и посредников, проведено внедрение оперативников в среду похитителей.

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«По имеющейся информации – была попытка продажи книги в Российскую Федерацию», - добавил министр.

По его информации, изначально «продавцы» запросили за раритет 150 тыс. долл., но позже сошлись на сумме в 100 тыс. долл.

«Однако, поскольку торговались они с сотрудниками полиции, в результате получат не деньги, а срок», - подчеркнул Аваков.

По его словам, злоумышленники являются членами преступной группы по краже антиквариата и работали «под заказ».

«Прямо сейчас у них проходят обыски. Возможно, в результате этой операции удастся вернуть и иные похищенные артефакты», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, в одном из ресторанов по улице Саксаганского в Киеве были задержаны лица, причастные к похищению книги «Апостол» из Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского. Старопечатная книга изъята на месте события у упомянутых лиц.

*** Сообщение об исчезновении «Апостола» Ивана Федорова (1574 года издания) из отдела старопечатных книг Национальной библиотеки им. Вернадского поступило в полицию 10 мая 2016 года. Кражу обнаружила заместитель по научной работе, после чего сразу же заявила в органы внутренних дел.

Полиция открыло уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

«Апостол» имеет научную и историческую ценность, является первой печатной книгой в Украине. Известно о более 90 экземплярах этого издания. Книга содержит церковнославянский перевод «Деяний и посланий апостольских».