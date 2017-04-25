Украденный из библиотеки Вернадского "Апостол" обнаружили в киевском ресторане

17:14, 25 апреля 2017
Общество
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В ресторане также задержали лиц, которые предположительно причастны к похищению старопечатные книги.

Старопечатная нашли в одном из ресторанов в центре столицы / 112.ua

Правоохранители задержали в одном из столичных ресторанов лиц, которые, вероятно, причастны к похищению книги «Апостол» из Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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«Сегодня в одном из ресторанов по улице Саксаганского в Киеве во время проведения спецоперации правоохранителями были задержаны трое людей, которые, вероятно, причастны к похищению книги "Апостол" из библиотеки им. Вернадского. Книгу, внешне похожую на похищенное старопечатное издание, изъято на месте происшествия в упомянутых лиц», - написала она.

По ее словам, сейчас продолжаются следственные действия.

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Теги: #старопечатная книга Апостол#библиотека им. Вернадского