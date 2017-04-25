Военкоматы начали создание единого всеукраинского реестра призывников

Военкоматы приступили к выполнению требований закона о едином реестре военнообязанных, чтобы избежать хаоса в случае мобилизации. По новым правилам, все бумажные данные должны быть перенесены на цифровые носители, говорится в сюжете ТСН.

В районных военных комиссариатах до сих пор пылятся десятки, а то и сотни тысяч личных дел призывников. Тонны архивных документов поднимали и перебирали вручную в 2014 году, когда началась война. Чтобы понять, кто и на каких специальностях может защищать страну, работали сверхурочно, однако качественный отбор специалистов все равно оказался невозможным – данные были неточны, а порой их не было вообще.

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Специалисты объясняют, что при старой системе поиск даже нескольких сотен солдат отдельной специализации растягивался на несколько дней, потому что военкоматы надо было обзвонить, а там уже найти карты, проверить актуальность информации о здоровье, работе, адресах резервистов и тому подобное. Во время войны это слишком много времени, убеждают инициаторы изменений. Новые правила базируются на практике реестров во многих странах мира и имеют целью упростить поиск кандидатов в войска.

Эксперты же указывают и на еще одну составляющую – коррупционную. Если работники военкомата были заинтересованы в "исчезновении" карточек военнообязанных, то электронный реестр сохранит все данные независимо от того, отработал коррупционер свою взятку, или нет. Кроме того, существование электронной системы могло бы сохранить информацию о призывниках на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, которая сейчас фактически утрачена вместе с бумагами, что остались на тех землях.

Компьютерная система имеет несколько степеней защиты данных и доступа к ним. Полноценный старт работы запланирован на 2019 год. Однако специалисты уже сейчас прогнозируют, что на самом деле для этого понадобится еще больше времени.