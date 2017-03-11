В Киевской области на взятке в $900 попался врач военкомата (фото)

В Киевской области задержали председателя военно-врачебной комиссии Белоцерковского объединенного городского военного комиссариата при получении взятки в размере 900 долл.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, военнослужащий получил указанную сумму от призывника за признание его негодным к срочной военной службе по состоянию здоровья.

«Взяточника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, у него изъята сумма неправомерной выгоды», - отмечается в сообщении.

Указанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины с ходатайством в суд об избрании меры пресечения, добавили в военной прокуратуре.