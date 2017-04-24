Представитель Украины на Евровидении-2017 во второй раз стал отцом

14:26, 24 апреля 2017
Общество
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СМИ сообщают, что родился мальчик.

Подробности пока неизвестны / instagram.com/jenia_galich/

У солиста рок-группы O. Torvald Евгения Галича, которая будет представлять Украину на Евровидении 2017, родился второй ребенок. 

Я самый счастливый человек на земле... Спасибо

Публикация от Jenia Galich (@jenia_galich)

Об этом сообщила жена певца Валерия в Instagram и выложила фото. Впоследствии счастливый Женя Галич в Instagram написал: «Я самый счастливый человек на Земле.. Спасибо».

Пол ребенка не сообщается, однако, по информации в СМИ, родился мальчик.

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Как сообщалось, Украину на "Евровидении-2017" будет представлять группа O.Torvald с песней Time.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Евровидение в Украине#представитель Украины#рождение ребенка#ребенок Галича