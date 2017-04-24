Представитель Украины на Евровидении-2017 во второй раз стал отцом

У солиста рок-группы O. Torvald Евгения Галича, которая будет представлять Украину на Евровидении 2017, родился второй ребенок.

Я самый счастливый человек на земле... Спасибо Публикация от Jenia Galich (@jenia_galich) Апр 23 2017 в 10:51 PDT

Об этом сообщила жена певца Валерия в Instagram и выложила фото. Впоследствии счастливый Женя Галич в Instagram написал: «Я самый счастливый человек на Земле.. Спасибо».

Пол ребенка не сообщается, однако, по информации в СМИ, родился мальчик.

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Как сообщалось, Украину на "Евровидении-2017" будет представлять группа O.Torvald с песней Time.