Компания БИОФАРМА проводит социальную инициативу с целью решения проблем гемофилии

Цель социальной программы – улучшить жизнь пациентов, страдающих гемофилией. И компания «Биофарма» дает возможность таким больным жить полноценно. Люди, у которых стоит диагноз гемофилия, могут вести активную жизнь и не становиться инвалидами. «Биофарма» планирует в течении пяти лет покрыть потребности в факторах свертываемости крови всех пациентов страны собственным производством.

2 500 тысяч пациентов с гемофилией, из которых 400 – это дети, стоят на учете и нуждаются в грамотной социальной поддержке и надлежащей терапии. Без этого, диагноз гемофилия приводит к ранней инвалидизации и повышенной смертности. Во всем мире, гемофилия – не приговор, а болезнь, которая поддерживается заместительной терапией.

Гемофилия – заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови, и от любого легкого ранения человек может погибнуть из-за того, что невозможно остановить кровотечение. Болеют только мужчины, заболевание не излечимо, нужна пожизненная заместительная терапия.

Пациентам необходимо регулярно делать инъекции фактором свертывания крови. И в таких случаях пациент с гемофилией может спокойно посещать стоматологов, не бояться порезаться и жить полноценно. Ведь кроме того, повышенная кровоточивость опасна кровоизлияниями в жизненно важные органы.

Цель социального проекта «Нам не все равно. Мы вместе» объединить усилия государственных и частных структур для решения проблемы обеспечения должного лечения пациентов с гемофилией в Украине.

20 апреля, состоялась пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню гемофилии и запуску социального проекта «Нам не все равно. Мы вместе», в которой выступили:

Ирина Гартовская, глава Ассоциации гематологов Украины и заведующая гематологи отделением Киевского областного онкодиспансера;

Евгений Аверьянов, директор Киевского городского научно-практического центра диагностики и лечения больных с патологией гемостаза;

Константин Ефименко, президент фармацевтической компании «Биофарма».

Константин Ефименко отметил, что базовым средством для терапии пациентов с гемофилией является VIII фактор свертывания крови. На сегодняшний день обеспеченность пациентов, необходимыми факторами свертывания составляет 24-26% от необходимого. И поскольку его производит «Биофарма», компания ставит перед собой следующие цели, чтобы позволить пациентам с гемофилией жить полноценной жизнью:

- инвестирует 40 миллионов долларов для постройки нового франкционатара;

- инвестирует более 5 миллионов долларов в клинические испытания новых препаратов;

- в течении 3 лет построить 10 центров по забору плазмы крови;

- запускает проект «Нам не все равно. Мы вместе»

Президент компании «Биофарма» передал Ирине Гартовской сертификаты на проведение лабораторной диагностики уровня дефицита факторов свертывания и 100 флаконов препарата концентрата VIII фактора свертывания крови для нужд пациентов Киевской области. Общая сумма первой адресной помощи - 1 млн. грн.