Межбанк закрылся на уровне 8,14/8,17 грн за доллар

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0350/8,1850, к 11:00 спрэд сузился 8,0600/8,1800, а к 12:00 цены выросли 8,1250/8,1950. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1400/8,1700.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:15 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2200/0,2260, а к 12:00 цены повысились 0,2230/0,2265. К закрытию торгов цены откатились 0,2230/0,2255. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ (Система электронных торгов) по результатам торгов составил 36,0025 (-0,2825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2891/92, а к 16:00 выросли 1,3068/69. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,3430/10,5665, к 11:00 цены ушли вверх 10,3840/10,5690. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,6225/10,6915.